Литовец Миколас Алекна побил мировой рекорд в метании диска

На соревнованиях Oklahoma Throws Series в США 21-летний спортсмен показал результат 74,35 м. Он побил рекорд немца Юргента Шульта, который в 1986 году метнул диск на 74,08 м.

Отмечается, что рекордной стала пятая из шести попыток Алекны. Литовец более чем на три метра смог улучшить свой личный рекорд (71,39 м), который он показал на прошлой неделе на соревнованиях Brutus Hamilton Invitational.

Алекна является самым молодым призером чемпионата мира по метанию диска в истории — в 2022 году он завоевал серебряную медаль ЧМ в возрасте 19 лет. В том же году он стал чемпионом Европы, а в 2023 году получил бронзу на чемпионате мира. В апреле 2023 года Алекна стал самым молодым метателем диска в истории, преодолевшим отметку в 70 метров.