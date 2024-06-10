Украинка Магучих вновь стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту

22-летняя спортсменка со второй попытки взяла высоту 2,01 метра. В борьбе за победу она опередила сербку Ангелину Топич, которая показала результат 1,97 метра. Тройку призеров замкнула украинка Ирина Геращенко с результатом 1,95 метра.

Магучих стала третьей в истории прыгуньей в высоту, которая сумела дважды стать чемпионкой Европы. Ранее это удавалось лишь румынке Йоланде Балаш (1958, 1962) и испанке Рут Бейтиа (2012, 2014, 2016).

Ярослава Магучих является бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио. Она показала результат 2,00 метра, уступив в драматичном финале австралийке Николе Макдермотт (2,02 м) и россиянке Марии Ласицкене (2,04 м). Магучих является главной фавориткой на победу на Олимпийских играх в Париже. Ей принадлежит лучший результат сезона (2,04 м), который она показала в январе этого года на турнире International Jump Meeting Cottbus.