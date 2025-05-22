Усейн Болт после большого спорта: музыка, семья, миллионы

Усейн Болт — не просто рекордсмен, а символ своей эпохи. Его жест «молния», победные финиши и заразительная харизма навсегда вошли в поп-культуру. Но даже завершив карьеру, он не исчез с радаров. Напротив, попробовал себя в музыке, бизнесе, благотворительности — и везде оказался заметной фигурой. Рассказываем, чем сейчас живет самый быстрый человек планеты.
Завершение спортивной карьеры: почему он ушел в 30 — и не вернулся
Усейн Болт завершил карьеру в 2017 году — в 30 лет, как для спринтера, это возраст почти на грани. Он ушел на пике, добровольно, без затухания и унизительных поражений. «Я видел, как другие затягивали с уходом и теряли уважение. Я не хотел быть в их числе», — объяснял Болт свое решение.
Кроме желания сохранить статус легенды, повлияла и травма, полученная на чемпионате мира. Она стала финальной точкой. Но даже если бы не она, Болт все равно собирался уйти — ради других мечт.
Он попробовал себя в футболе, тренировался с профессиональными клубами и даже выходил на поле. Но понял, что в этой игре не достигнет таких же высот. А вот к бегу он больше не возвращался — глава была закрыта.
Музыкальная карьера: вместо финишной ленты — музыкальный ритм
После прощания со спортом Болт не ушел в тень. В 2021 году он представил дебютный альбом «Country Yutes», записанный совместно с другом и менеджером Нуджентом Уокером на собственном лейбле «9.58 Records».
В пластинке — 14 треков в жанре ямайского регги, с расслабленной атмосферой и яркими битами. Один из синглов — «It’s A Party» — получил видеоклип, в котором Болт предстал таким же лёгким и позитивным, как и в свои лучшие спортивные годы.
«Я хочу выиграть Грэмми», — заявлял Усейн, не скрывая амбиций. Пока дальше дебюта он не пошел, но от музыки не отказался: новые треки выходят, пусть и не с таким шумом, как его старты на стадионах. И кто знает — возможно, однажды он удивит ещё раз.
Бизнес-проекты, амбассадорство и благотворительность
Сделав забег в футбол и музыку, Усейн Болт решил покорить заодно и бизнес. Еще на пике спортивной карьеры он подписал пожизненный контракт со спортивным брендом Puma. И как их амбассадор Усейн получает около $4 миллионов в год. А в 2022-м году Болт начал выпускать одежду и аксессуары с собственным лейблом.
Кроме того, экс-спринтер проинвестировал марку электроскутеров Bolt Mobility. По его словам, он хотел бы, чтобы это помогло изменить качество воздуха к лучшему.
Сейчас Усейн Болт уже не просто имя, сейчас Bolt — это настоящий маркетинговый гигант. Помимо амбассодорства и инвестиций, он владеет ресторанами в нескольких странах. А еще является основателем благотворительной организации «Фонд Усэйна Болта». Фонд поддерживает образовательные и спортивные программы для молодежи Ямайки.
Физическая форма и тренировки
Усейн, конечно, больше не профессиональный спортсмен, но и запускать себя не собирается. Болт продолжает тренироваться, а также старается следить за питанием.
Свои ежедневные тренировки экс-бегун по-прежнему начинает с разминочного спринта, а завершает комплексом силовых упражнений. По словам самого Болта, он уделяет спорту по 3 часа в день и считает это вполне посильной нагрузкой.
А свои скоростные навыки «Молния» поддерживает с помощью нашумевшего велотренажера Peloton. Он приобрел его во время пандемии и до сих пор считает отличным вариантом домашней тренировки.
Семья и личная жизнь
Усейн Болт отличился и в личной жизни. За годы карьеры он успел заработать репутацию ловеласа, которая сохраняется за ним и по сей день. Но сам Болт слухи игнорирует и просто счастливо живет с ямайской моделью Касси Беннет.
В 2020-м у пары родилась дочь, и с этого момента Усейн с головой погрузился в отцовство. По его словам, все золотые медали потускнели на фоне счастья от рождения дочери. А в 2021 году они с Касси снова стали родителями, на этот раз мальчиков-близнецов. После чего Усейн почти исчез из поля зрения мировой общественности. Ведь, как говорит он сам, главная его работа сегодня — быть любящим отцом и мужем.
Усейн Болт буквально показал, что можно войти в историю, но все равно остаться человеком. И в какой-то момент вернуться к своим мечтам, чтобы постепенно воплотить в реальность каждую из них. В конце концов, он прав: всему свое время, главное — его не упустить.
Автор: Евгения Штегеран