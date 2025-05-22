Усейн Болт после большого спорта: музыка, семья, миллионы

Усейн Болт завершил карьеру в 2017 году — в 30 лет, как для спринтера, это возраст почти на грани. Он ушел на пике, добровольно, без затухания и унизительных поражений. «Я видел, как другие затягивали с уходом и теряли уважение. Я не хотел быть в их числе», — объяснял Болт свое решение.