В Пекине роботы готовятся к забегу против людей: видео

Мероприятие пройдет в воскресенье, 19 апреля. Необычный забег пройдет во второй раз — в прошлом году на старт вышли 12 тыс. человек и 21 человекоподобный робот, из которых только шесть смогли добраться до финиша. Победителем первого полумарафона стал мужчина, преодолевший 21 км за 1 час 2 минуты. Лучший результат среди роботов показал Tiangong Ultra — 2 часа 40 минут.
В этом году на старт выйдут более 300 человекоподобных роботов от Honor, Unitree Robotics и десятков других производителей. Около 40% из них смогут двигаться по трассе без участия оператора, используя автономную навигацию и искусственный интеллект. Люди и роботы стартуют одновременно и будут двигаться по одному и тому же маршруту, разделенному барьерами.
На этой неделе разработчикам позволили проводить ночные тесты на улицах города, результаты которых показали, что лучшие образцы роботов способны почти втрое ускориться по сравнению с прошлым годом и и им вполне по силам замахнуться на мировой рекорд среди людей. Лучшее время на тестах показала модель «Молния» от компании Honor, которая прошла дистанцию за 54 минуты.
Действующий мировой рекорд в полумарафоне принадлежит Джейкобу Киплимо из Уганды. В марте этого года в Лиссабоне он пробежал 21 км за 57 минут 20 секунд, улучшив предыдущий результат на 10 секунд.