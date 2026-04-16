В Пекине роботы готовятся к забегу против людей: видео

В этом году на старт выйдут более 300 человекоподобных роботов от Honor, Unitree Robotics и десятков других производителей. Около 40% из них смогут двигаться по трассе без участия оператора, используя автономную навигацию и искусственный интеллект. Люди и роботы стартуют одновременно и будут двигаться по одному и тому же маршруту, разделенному барьерами.