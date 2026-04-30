Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне деньги и машину

В октябре 2019 года представитель Кении Элиуд Кипчоге на марафоне в Вене сумел первым выбежать из двух часов, финишировав с результатом 1 час 59 минут 40 секунд. Однако этот результат не был засчитан как официальный рекорд, так как марафон не носил соревновательный характер и не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.