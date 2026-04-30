Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне деньги и машину

30-летний Себастьян Саве стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим дистанцию в 42 км менее чем за два часа (01:59:30).
Руто принял Саве в своей резиденции в Найроби и вручил ему чек на 5 миллионов кенийских шиллингов (немногим менее 40 тысяч долларов). Кроме того, легкоатлет получил чек на 3 млн шиллингов (23,2 тысячи долларов) от Министерства образования.
«Вы достигли того, что многие считали невозможным. Вы сделали невозможное возможным и тем самым вдохновили всю нацию и весь мир. Вы не просто побили рекорд, вы заставили переосмыслить пределы человеческих возможностей и выносливости», — сказал президент Кении Саве.
Также глава Кении вручил спортсмену именные автомобильные номера с цифрами 01:59:30. Поскольку у спортсмена уже есть номера на машине, Руто пообещал подарить ему новый автомобиль.
В октябре 2019 года представитель Кении Элиуд Кипчоге на марафоне в Вене сумел первым выбежать из двух часов, финишировав с результатом 1 час 59 минут 40 секунд. Однако этот результат не был засчитан как официальный рекорд, так как марафон не носил соревновательный характер и не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.