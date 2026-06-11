Студент из США побил мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

В одном из предварительных забегов 20-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 12,75 секунды. Предыдущим обладателем мирового рекорда был его соотечественник Арис Мерритт: 7 сентября 2012 года на турнире в Бельгии он показал результат 12,80 секунды. Личный рекорд Тарпа до этого составлял 13,01 секунды.
На летней Олимпиаде 2024 года в Париже золотую медаль в этой дисциплине завоевал американец Грант Холлоуэй, показавший в финале результат 12,99 секунды. В том же 2024 году Джа’Коби Тарп Тарп одержал победу на молодежном чемпионате мира.