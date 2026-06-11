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Студент из США побил мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Американский спортсмен Джа’Коби Тарп установил новый мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Isaac Wasserman / Contributor / NCAA Photos


В одном из предварительных забегов 20-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 12,75 секунды. Предыдущим обладателем мирового рекорда был его соотечественник Арис Мерритт: 7 сентября 2012 года на турнире в Бельгии он показал результат 12,80 секунды. Личный рекорд Тарпа до этого составлял 13,01 секунды.

На летней Олимпиаде 2024 года в Париже золотую медаль в этой дисциплине завоевал американец Грант Холлоуэй, показавший в финале результат 12,99 секунды. В том же 2024 году Джа’Коби Тарп Тарп одержал победу на молодежном чемпионате мира.