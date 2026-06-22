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МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил перераспределение наград в женском беге на 800 метров на Олимпийских играх в Лондоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На Играх в Лондоне Екатерина Гулиева (на момент соревнований выступала под фамилией Поистогова) финишировала третьей, а позднее поднялась на вторую позицию после аннулирования результатов россиянки Марии Савиновой, первоначально выигравшей забег. После пересмотра итогов соревнований серебряная медаль будет вручена представительнице Кении Памеле Джелимо, а бронзовую награду получит американка Алисия Монтано. Олимпийской чемпионкой остается южноафриканская бегунья Кастер Семеня.

В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В мае 2025 года её апелляция была отклонена.

35-летняя спортсменка с 2021 года выступает за Турцию.

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