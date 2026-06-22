МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012

На Играх в Лондоне Екатерина Гулиева (на момент соревнований выступала под фамилией Поистогова) финишировала третьей, а позднее поднялась на вторую позицию после аннулирования результатов россиянки Марии Савиновой, первоначально выигравшей забег. После пересмотра итогов соревнований серебряная медаль будет вручена представительнице Кении Памеле Джелимо, а бронзовую награду получит американка Алисия Монтано. Олимпийской чемпионкой остается южноафриканская бегунья Кастер Семеня.
В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В мае 2025 года её апелляция была отклонена.
35-летняя спортсменка с 2021 года выступает за Турцию.