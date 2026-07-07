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Суд намерен взыскать с Исинбаевой 55,4 тыс. рублей долгов

В отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой возбуждено исполнительное производство из-за задолженности. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Исполнительное производство против Исинбаевой открыто 1 июля на основании документов, направленных районным судом Волгограда. С олимпийской чемпионки взыскивается более 55,4 тыс. рублей по обязательствам имущественного характера перед физическими и юридическими лицами.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении.

В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 м), который не побит до сих пор. В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Ее полномочия истекли летом 2024 года.

С 2023 года Исинбаева постоянно проживает на испанском острове Тенерифе, где она владеет пентхаусом и двумя виллами.

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