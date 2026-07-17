В Госдуме высказались о долгах Елены Исинбаевой

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не критиковать Исинбаеву. По его мнению, задолженность по оплате имущества является обычной жизненной ситуацией, которая не заслуживает повышенного внимания.



«Жалко, что больше нечего обсуждать, кроме задолженности по квартплате Елены Исинбаевой. Это очень печально. Даже не знаю, что тут можно сказать. Это обычная житейская ситуация. Ситуация, из-за которой она оказалась у всех на устах, была не очень приятной и, скажем так, не совсем корректной», — указал он.