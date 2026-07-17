В Госдуме высказались о долгах Елены Исинбаевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отсутствие комментариев двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой только усиливает интерес к ситуации с ее задолженностями в России.
По словам Журовой, молчание спортсменки провоцирует появление различных предположений о причинах возникновения долгов и принадлежащей ей недвижимости.
«Но она молчит. Мы ничего не знаем и начинаем фантазировать, придумывать разные версии. Люди надумывают еще больше: ее ли это недвижимость, может, она передала ее родственникам или кому-то сдает. Из-за этого появляются самые разные предположения», — сказала Журова РИА Новости.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не критиковать Исинбаеву. По его мнению, задолженность по оплате имущества является обычной жизненной ситуацией, которая не заслуживает повышенного внимания.
«Жалко, что больше нечего обсуждать, кроме задолженности по квартплате Елены Исинбаевой. Это очень печально. Даже не знаю, что тут можно сказать. Это обычная житейская ситуация. Ситуация, из-за которой она оказалась у всех на устах, была не очень приятной и, скажем так, не совсем корректной», — указал он.
17 июля стало известно, что судебные приставы взыскали с Исинбаевой более 55 тыс. рублей задолженности за дачный участок в Волгоградской области. Ранее, 1 июня, сообщалось, что спортсменке также грозит блокировка банковских счетов в России из-за налоговой задолженности перед ФНС в размере 705,6 тыс. рублей.