Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести

По данным источника, 28-летнего Даниэла Феррейру в последний раз видели вечером 19 июня. Около 19 часов по местному времени он вышел из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда, взяв с собой только черный рюкзак. С тех пор информации о его местонахождении не поступало.