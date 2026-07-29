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Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра, выступавший на Олимпийских играх 2020 года в Токио, числится пропавшим без вести в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает портал TMC.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По данным источника, 28-летнего Даниэла Феррейру в последний раз видели вечером 19 июня. Около 19 часов по местному времени он вышел из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда, взяв с собой только черный рюкзак. С тех пор информации о его местонахождении не поступало.

Родные несколько недель пытались самостоятельно найти Феррейру, однако затем обратились в полицию. По словам матери легкоатлета, ее сын страдает депрессией и испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Даниэл Феррейра представлял Бразилию на Олимпийских играх 2021 года, где выступил в марафоне. В 2022 году он установил рекорд Южной Америки, преодолев дистанцию за 2 часа 4 минуты 51 секунду и превзойдя достижение, державшееся с 1998 года.

В 2024 году в допинг-пробе легкоатлета были обнаружены анаболические стероиды — дростанолон, метенолон и нандролон. В мае 2025 года спортсмен был дисквалифицирован на пять лет, начиная с 15 июля 2024 года. Все его результаты, показанные с 4 июля 2024 года, были аннулированы.