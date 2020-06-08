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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Гонщик НАСКАР потерял сознание после финиша (видео)

Это случилось в прямом эфире.

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Источник: AFP 2020

Гонщик НАСКАР Бабба Уоллес отключился во время интервью после финиша гонки Folds of Honor QuikTrip 500 в Атланте. Репортер спросила спортсмена об акции перед стартом в поддержку Джорджа Флойда, Уоллес не ответил, и стало понятно, что ему плохо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонка проходила в непростых погодных условиях: была большая влажность при температуре воздуха 30 градусов. Уоллесу оказали помощь, и позже он сообщил, что с ним все в порядке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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