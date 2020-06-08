Гонщик НАСКАР потерял сознание после финиша (видео)

Гонщик НАСКАР Бабба Уоллес отключился во время интервью после финиша гонки Folds of Honor QuikTrip 500 в Атланте. Репортер спросила спортсмена об акции перед стартом в поддержку Джорджа Флойда, Уоллес не ответил, и стало понятно, что ему плохо.