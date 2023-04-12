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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Британский ведущий Джереми Кларксон пожалел, что приехал на этап Формулы 1

Джереми Кларксон недоволен визитом на Формулу 1.

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Источник: Reuters

Бывший ведущий популярной автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон приехал на этап Формулы 1, который прошел в Саудовской Аравии.

«Я смотрел гонку с балкона. Через 15 минут после старта я пожалел, что приехал. Машины проносились мимо по главной прямой, и всё, больше я ничего не видел. В конце концов я перестал понимать, кто на каком месте едет и что происходит на трассе. Так что нормально смотреть этот вид спорта можно только по телевизору», — написал Кларксон в своей колонке на сайте The Times.

Главная проблема при просмотре Формулы 1 на трибуне — это ограниченная видимость, в отличие от трансляции, где показывают все участки трассы и замедленные повторы интересных моментов.

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