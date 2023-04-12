Британский ведущий Джереми Кларксон пожалел, что приехал на этап Формулы 1

«Я смотрел гонку с балкона. Через 15 минут после старта я пожалел, что приехал. Машины проносились мимо по главной прямой, и всё, больше я ничего не видел. В конце концов я перестал понимать, кто на каком месте едет и что происходит на трассе. Так что нормально смотреть этот вид спорта можно только по телевизору», — написал Кларксон в своей колонке на сайте The Times.