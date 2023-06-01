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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Гонщик Даниил Квят показал служебную «Ламборгини»

Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографии с черной «Ламборгини».

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Источник: AFP 2022

Спортсмен в апреле подписал контракт с «Ламборгини», он будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В этом году россиянин примет участие в тестах нового прототипа.

Источник: Социальные сети Даниила Квята

«Красивый служебный автомобиль», — подписал фотографии Квят.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за команду «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В этом же году Даниил занял седьмое место в личном зачете по итогам сезона, это его лучший результат.

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