Комментатора Формулы-Е уволили за «неподабающее поведение» в отношении женщин

«Формула-E может подтвердить, что провела расследование относительно жалоб на неподобающее поведение со стороны Джека Никколса. По результатам расследования контракт с комментатором был расторгнут», — сообщает пресс-служба гоночной организации.

На Никколса поступили жалобы от трех женщин, каждая из которых заявила, что он «трогал их в неподобающей манере», сообщает The Times.

Известно, что одна из женщин встречалась с комментатором. Два других обвинения были выдвинуты свидетелями инцидентов, а не самими жертвами.