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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатора Формулы-Е уволили за «неподабающее поведение» в отношении женщин

Формула-E в одностороннем порядке разорвала контракт с комментатором BBC Джеком Никколсом за «неподобающее поведение» в отношениях с женщинами.

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«Формула-E может подтвердить, что провела расследование относительно жалоб на неподобающее поведение со стороны Джека Никколса. По результатам расследования контракт с комментатором был расторгнут», — сообщает пресс-служба гоночной организации.

На Никколса поступили жалобы от трех женщин, каждая из которых заявила, что он «трогал их в неподобающей манере», сообщает The Times.

Известно, что одна из женщин встречалась с комментатором. Два других обвинения были выдвинуты свидетелями инцидентов, а не самими жертвами.

В настоящий момент Никколс был отстранен только от трансляций Формулы-E и продолжает работать на BBC, он комментирует трансляции Формулы-1.

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