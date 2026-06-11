День в истории: 11 июня 1955 года произошла крупнейшая автокатастрофа в истории спорта

По официальным данным, в результате аварии погибли 84 человека, включая самого Пьера Левега, еще около 120 получили ранения. Трагедия потрясла не только Францию, но и весь мир автоспорта: гонку не остановили, однако последствия оказались настолько тяжелыми, что обсуждение безопасности на трассах вышло на первый план. После событий в Ле-Мане многие страны пересмотрели отношение к автогонкам, а в ряде государств соревнования были временно запрещены.