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День в истории: 11 июня 1955 года произошла крупнейшая автокатастрофа в истории спорта

11 июня 1955 года во время гонки «24 часа Ле-Мана» во Франции произошла трагедия, которая навсегда вошла в историю как крупнейшая автокатастрофа в спорте.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На 35-м круге после борьбы на старт-финишной прямой машины Пьера Левега и Ланса Маклина столкнулись, и автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Левега на огромной скорости вылетел в зону для зрителей. От удара машина разрушилась, а ее обломки и горящие детали обрушились на трибуны, превратив гоночный праздник в катастрофу.

По официальным данным, в результате аварии погибли 84 человека, включая самого Пьера Левега, еще около 120 получили ранения. Трагедия потрясла не только Францию, но и весь мир автоспорта: гонку не остановили, однако последствия оказались настолько тяжелыми, что обсуждение безопасности на трассах вышло на первый план. После событий в Ле-Мане многие страны пересмотрели отношение к автогонкам, а в ряде государств соревнования были временно запрещены.

Катастрофа 1955 года стала переломным моментом для всего автоспорта. Именно после нее начали жестче подходить к организации трасс, расположению зрительских зон и требованиям к машинам и защитным барьерам. Ле-Ман того года запомнился не спортивной интригой, а человеческой трагедией, которая показала, какой высокой ценой может оборачиваться отсутствие должного уровня безопасности.