Девятикратный чемпион мира по ралли снялся с «Дакара»

Автомобиль Себастьена Леба и бельгийца Фабиана Люрквина перевернулся на 12-м километре спецучастка. После проверки стюардами Международной автомобильной федерации (FIA) были выявлены повреждения каркаса безопасности, которые не позволяют французу продолжать участие в марафоне.
«Чудо, что мы смогли добраться до финиша дня после переворота и проблем с перегревом. Это не тот день, на который мы надеялись утром, но это “Дакар”, он беспощаден», — написал Леб на своей странице в социальной сети.
Ранее из-за повреждений автомобиля с «Дакара» снялся четырехкратный победитель соревнований и действующий чемпион ралли-рейда испанец Карлос Сайнс-старший.
На третьем этапе лучший результат показал Сауд Вариава из ЮАР, выступающий на автомобиле Toyota. В генеральной классификации лидерство сохранил партнер южноафриканца по команде Хенк Латеган, который на семь минут опережает Нассера Аль-Аттию из Dacia.
Себастьену Лебу 50 лет. С 2004 по 2012 год он девять раз подряд становился чемпионом мира по ралли. Лучшим результатом француза на «Дакаре» является второе место в 2017, 2022 и 2023 годах.
Ралли-рейд «Дакар» проводится начиная с 1979 года. До 2009 года ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен по территории Саудовской Аравии.