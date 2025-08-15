Гонка NASCAR пройдет на военно-морской базе США

Гонка на базе «Коронадо» станет вторым уличным этапом в календаре NASCAR после гонки Grant Park 220 в Чикаго, которая проводится с 2023 года. Трасса будет проходить по территории военно-морской базы на фоне военной техники, кораблей и самолетов. Информация о конфигурации трассы, количестве кругов и ее общей дистанции будет предоставлена позднее.