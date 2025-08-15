Гонка NASCAR пройдет на военно-морской базе США

Anduril 250 Race пройдет на территории военно-морской базы «Коронадо» в Сан-Диего (штат Калифорния) и будет приурочена к 250-летию Военно-морских сил США. Гонки пройдут в трех главных дивизионах NASCAR — Cup Series (топ-дивизион), Xfinity Series (фарм-дивизион) и Craftsman Truck Series (грузовики-пикапы).
Гонка на базе «Коронадо» станет вторым уличным этапом в календаре NASCAR после гонки Grant Park 220 в Чикаго, которая проводится с 2023 года. Трасса будет проходить по территории военно-морской базы на фоне военной техники, кораблей и самолетов. Информация о конфигурации трассы, количестве кругов и ее общей дистанции будет предоставлена позднее.
На данный момент в NASCAR прошли 24 из 36 этапов. В личном зачете лидирует Уильям Байрон, который может завоевать первый в карьере чемпионский титул. Действующим чемпионом NASCAR Cup Series является Джоуи Логано.