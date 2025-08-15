Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонка NASCAR пройдет на военно-морской базе США

Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) впервые проведет уличную гонку на действующей военной-морской базе США. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Anduril 250 Race пройдет на территории военно-морской базы «Коронадо» в Сан-Диего (штат Калифорния) и будет приурочена к 250-летию Военно-морских сил США. Гонки пройдут в трех главных дивизионах NASCAR — Cup Series (топ-дивизион), Xfinity Series (фарм-дивизион) и Craftsman Truck Series (грузовики-пикапы).

Гонка на базе «Коронадо» станет вторым уличным этапом в календаре NASCAR после гонки Grant Park 220 в Чикаго, которая проводится с 2023 года. Трасса будет проходить по территории военно-морской базы на фоне военной техники, кораблей и самолетов. Информация о конфигурации трассы, количестве кругов и ее общей дистанции будет предоставлена позднее.

На данный момент в NASCAR прошли 24 из 36 этапов. В личном зачете лидирует Уильям Байрон, который может завоевать первый в карьере чемпионский титул. Действующим чемпионом NASCAR Cup Series является Джоуи Логано.