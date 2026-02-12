День в истории: 12 февраля 1908 года стартовала автогонка вокруг света

Шесть экипажей из США, Германии, Италии и Франции должны были преодолеть 21 000 км через континенты, доказав превосходство своих автопроизводителей. На машинах развевались национальные и американские флаги — за доставку звездно-полосатого в Париж обещали 1000 долларов.
Маршрут шел через США, Канаду, Аляску, Берингов пролив (по зимнему льду), Сибирь, Европу до Парижа. Дороги отсутствовали: машины ехали по рельсам, болотам, снегу, переправлялись на паромах и лошадях. Старт в феврале выбрали, чтобы пересечь Берингов пролив до таяния льда. Американский Thomas Flyer (водитель Джордж Шустер), немецкий Protos, итальянский Zust стартовали первыми. Французы (De Dion-Bouton, Motobloc, Sizaire-Naudin) сошли быстро: один — через 71 км из-за поломки.
Гонка длилась 169 дней — рекорд по времени. Немцы на Protos первыми прибыли в Париж 26 июля, но их оштрафовали на 30 дней за перевозку машины поездом через Японию и использование рельсов в Сибири. Американцы финишировали 30 июля с отрывом 26 дней — крупнейший в истории автоспорта. Итальянский экипаж прибыл в сентябре, ни один французский автомобиль не финишировал.
Эпопея показала: автомобили могут покорять мир. Гонка вдохновила фильм «Большие гонки» (1965) и по сей день остается символом пионерского автоспорта, когда техника и смелость победили отсутствие цивилизации.