День в истории: 12 февраля 1908 года стартовала автогонка вокруг света

Гонка длилась 169 дней — рекорд по времени. Немцы на Protos первыми прибыли в Париж 26 июля, но их оштрафовали на 30 дней за перевозку машины поездом через Японию и использование рельсов в Сибири. Американцы финишировали 30 июля с отрывом 26 дней — крупнейший в истории автоспорта. Итальянский экипаж прибыл в сентябре, ни один французский автомобиль не финишировал.