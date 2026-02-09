Квят будет выступать за Lamborghini в японской серии Super GT

31-летний пилот будет выступать за рулем Lamborghini Huracan GT3 Evo2 в составе команды Japan Lamborghini Owners' Club (JLOC) в категории GT300.
В прошлом году Квят провел четыре этапа за заводскую команду Lamborghini в американской серии автогонок на выносливость IMSA в классе гибридных прототипов «Ле-Ман-Дайтона» (LMDh). Наилучшим результатом его экипажа стало четвертое место в заключительной 10-часовой гонке сезона «Малый Ле-Ман» в Атланте.
«Программа “Ламборгини” в LMDh не сработала, но мы все еще хотим сотрудничать и продолжать работать вместе. Мы обсуждали некоторые варианты — и мне было интересно погоняться в Японии.
Когда я увидел возможность присоединиться к JLOC, то тут же обратил на нее внимание. Я подумал, что это хороший шанс выступить в Японии. Super GT — это чемпионат с очень хорошей репутацией. Отличный шанс узнать трассы и японскую гоночную культуру.
Идеальный шаг в японский автоспорт, который давно был в моем списке. Я всегда восхищался этой страной, культурой — они с огромной страстью относятся к машинам. Будет здорово закрепиться там», — сказал Квят.
Чемпионат японской серии Super GT состоит из восьми этапов (один из них состоится в Малайзии), которые пройдут с апреля по ноябрь. Отмечается, что Квят не планирует ограничиваться одной гоночной серией и по ходу сезона примет участие в других соревнованиях в категории GT3.
Даниил Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1», где он с перерывом выступал с 2013 по 2020 год. В общей сложности он провел 110 гонок, трижды финишировал на подиуме и набрал 202 очка.