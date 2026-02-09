Квят будет выступать за Lamborghini в японской серии Super GT

«Программа “Ламборгини” в LMDh не сработала, но мы все еще хотим сотрудничать и продолжать работать вместе. Мы обсуждали некоторые варианты — и мне было интересно погоняться в Японии.



Когда я увидел возможность присоединиться к JLOC, то тут же обратил на нее внимание. Я подумал, что это хороший шанс выступить в Японии. Super GT — это чемпионат с очень хорошей репутацией. Отличный шанс узнать трассы и японскую гоночную культуру.



Идеальный шаг в японский автоспорт, который давно был в моем списке. Я всегда восхищался этой страной, культурой — они с огромной страстью относятся к машинам. Будет здорово закрепиться там», — сказал Квят.