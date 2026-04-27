В гонке NASCAR произошла авария с участием 27 машин: видео

Как сообщает пресс-служба NASCAR, инцидент произошел на 115-м круге гонки Cup Series Jack Link's 500. В передней части пелотона лидер заезда Бабба Уоллес получил сильный удар от Росса Честейна в конце прямой. Из‑за толчка машину Уоллеса занесло боком к внешнему защитному барьеру — прямо перед гонщиком Коулом Кастером.
По описанию организаторов серии, Кастер попытался увернуться, но три машины в ряд слились воедино, создав дымовую завесу хаоса в третьем повороте. Столкновение спровоцировало цепную реакцию: за считанные секунды в аварию оказались вовлечены 27 автомобилей.
Гонка была остановлена красным флагом на 116‑м круге — потребовалось время для уборки обломков с гоночной трассы. Все гонщики, которые не смогли продолжить участие в соревновании, прошли осмотр в медицинском центре на трассе и были отпущены: никто из пилотов не пострадал.