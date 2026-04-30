Зоозащитники раскритиковали Грожана за комментарий о сбитой птице

Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») обрушилась на пилота IndyCar Ромена Грожана.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне на тренировке перед «Инди-500» французский автогонщик на скорости около 370 км/ч сбил птицу.

«На комбинезоне до сих пор кровь, куски птицы на дуге безопасности. Я больше не видел, куда еду, на аэроэкране полно всего. Шлем воняет, кокпит воняет. Курицу на обед не брал — просто прошёл мимо», — сказал Грожан после тренировки.

«У птиц есть чувства — судя по всему, в большей степени, чем у Грожана. Казалось, его больше беспокоили машина, шлем и комбинезон — всё это можно заменить — чем гибель ничего не подозревавшей птицы», — приводит слова старшего вице-президента PETA UK Мими Бехечи издание Reuters.

«Организация пообещала отправить гонщику растительную курицу. Мы можем предложить ему не просто отказаться от курицы на обед, а полностью перестать вредить птицам или любым другим животным, чья жизнь на фермах и ужасная смерть на бойнях — сплошной ад. PETA France вышлет Грожану растительный заменитель курицы, чтобы помочь перейти на веганский стиль жизни», — добавили в организации.

Ромену Грожану 40 лет. В 2009 году и с 2012-го по 2020 год он был пилотом «Формулы-1». Обладатель 10 подиумов, все завоеваны в период выступлений за команду Lotus.