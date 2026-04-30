Зоозащитники раскритиковали Грожана за комментарий о сбитой птице

«На комбинезоне до сих пор кровь, куски птицы на дуге безопасности. Я больше не видел, куда еду, на аэроэкране полно всего. Шлем воняет, кокпит воняет. Курицу на обед не брал — просто прошёл мимо», — сказал Грожан после тренировки.