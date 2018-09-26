В Детройте арестовали работника бейсбольного стадиона — он плюнул в пиццу
Работника бейсбольного стадиона Comerica Park в Детройте арестовали после появления видеоролика в интернете, как он плюет в пиццу для болельщиков во время матча МЛБ.
Работника бейсбольного стадиона Comerica Park в Детройте арестовали после появления видеоролика в интернете, как он плюет в пиццу для болельщиков во время матча МЛБ.
20-летний Джейлон Керли был уволен. 23 сентября его задержала полиция, ему грозит срок до 4 лет тюрьмы.
Видео с нарушением было записано 21 сентября во время матча между «Детройтом» и «Канзас-Сити».
Илья Андреев