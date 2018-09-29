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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист отказался от бонуса в 500 тысяч долларов, чтобы отомстить за одноклубника

Питчер «Нью-Йорк Янкис» Сиси Сабатия досрочно завершил матч против «Тампа-Бэй Рэйс».

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В 6-м иннинге при счете 11:0 в пользу «Янкис» Сабатия умышленно бросил мяч в кэтчера «Рэйс» Хесуса Сукре.

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В этом матче все началось с неумышленного броска Сабатии в руку бейсболиста «Тампа-Бэй» Джейка Бауэрса в 5-м иннинге при счете 7:0. За день до этого, в предыдущем матче этих команд игрок «Рэйс» Кевин Кирмайер получил перелом ноги после такого попадания мяча.

Питчер «Тампа-Бэй» Эндрю Киттредж решил отомстить и умышленно бросил мяч в первой же попытке в 6-м иннинге в кэтчера «Янкис» Остина Ромина. При этом он чуть не попал ему в голову.

В ответ Сабатия заступился за своего кэтчера, специально бросив мяч в ногу кэтчеру «Рэйс» Хесусу Сукре.

При этом в контракте 38-летнего Сабатии был прописан бонус за достижение в 155 проведенных иннингов за сезон. Чтобы получить 500 тысяч долларов, питчеру «Янкис» оставалось провести два иннинга. Учитывая ротацию питчеров «Нью-Йорка» в оставшихся трех матчах регулярного сезона, Сабатия почти лишился шанса получить этот бонус.

Стоит отметить, что за свою 18-летнюю карьеру Сабатия заработал 256 миллионов долларов. В этом сезоне зарплата игрока — 10 млн долларов.

Илья Андреев

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