На болельщика «Ред Сокс» напали в Лос-Анджелесе после победы его команды в Мировой серии
36-летний любитель бейсбола оказался в больнице с проникающими ранениями.
36-летний любитель бейсбола оказался в больнице с проникающими ранениями.
Джош Дэвис, переехавший в
«Спасибо всем за добрые пожелания. Главное, что я понял: не надо ввязываться в такие разговоры с незнакомыми людьми. Началась драка с этими двумя людьми, внезапно третий свистнул, чтобы прибежала подмога, и меня окружила большая группа людей. Тут уже стало страшно за свою жизнь», — написал Дэвис.
Дэвис в итоге попал в больницу с 5 проникающими ранениями, сломанным носом и выбитыми зубами. Он считает, что его били отверткой. Также у болельщика «Ред Сокс» отняли телефон и бумажник.
Полиция
Илья Андреев