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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

На болельщика «Ред Сокс» напали в Лос-Анджелесе после победы его команды в Мировой серии

36-летний любитель бейсбола оказался в больнице с проникающими ранениями.

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Источник: AP 2018

Джош Дэвис, переехавший в Лос-Анджелес из Массачусетса, рассказал, что в воскресенье вечером на него напали люди в символике «Доджерс». Это случилось не у стадиона после матча, как с болельщиком «Сан-Франциско» в 2011-м, а позже, когда Дэвис шел по району Кореятаун. К нему подошли два человека в футболках «Доджерс» и сказали убираться оттуда, потому что «это территория «Доджерс».

«Спасибо всем за добрые пожелания. Главное, что я понял: не надо ввязываться в такие разговоры с незнакомыми людьми. Началась драка с этими двумя людьми, внезапно третий свистнул, чтобы прибежала подмога, и меня окружила большая группа людей. Тут уже стало страшно за свою жизнь», — написал Дэвис.

Дэвис в итоге попал в больницу с 5 проникающими ранениями, сломанным носом и выбитыми зубами. Он считает, что его били отверткой. Также у болельщика «Ред Сокс» отняли телефон и бумажник.

Полиция Лос-Анджелеса ведет расследование.

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Илья Андреев

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