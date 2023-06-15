Четыре женщины обвиняют экс-звезду Главной лиги бейсбола в насилии

Женщина, подала иск против Бауэра в суд Аризоны во вторник. По словам пострадавшей, у нее произошла незапланированная беременность после того, как бейсболист изнасиловал ее в декабре 2020 года. Она рассказала, что до нападения несколько раз навещала Бауэра в его доме в Скоттсдейле.

Согласно первоначальной жалобе, поданной в декабре 2022 года, во время предыдущих встреч он приставил к ее горлу зазубренный нож для стейков и несколько раз душил. Адвокаты женщины заявляют, что их клиентка была на грани суицида. Бауэр отрицает все обвинения и подал встречный иск за мошенничество. По его версии, эта женщина сфабриковала беременность и вымогала у него деньги в размере $ 3,6 млн.

В январе «Лос-Анджелес Доджерс» расторг контракт с Бауэром после беспрецедентной дисквалификации питчера на 194 матча MLB из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении трех женщин. Игрок отверг эти обвинения.