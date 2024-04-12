Переводчик звезды МЛБ Отани проиграл на ставках $41 млн

Мидзухара оказался замешан в скандале со ставками на спорт, которые запрещены в Калифорнии. Переводчик сумел получить доступ к многомиллионным счетам Отани и осуществлял денежные переводы в нелегальную букмекерскую контору. Сообщалось, что Мидзухара, выдавая себя за именитого бейсболиста, перевел букмекерам около 4,5 млн долларов.

История просочилась в прессу в середине марта перед стартом нового сезона МЛБ. Журналисты начали обвинять Отани в незаконной игре на ставках, хотя тот без перевода на японский не сразу смог понять суть претензий. Позднее выяснилось, что к произошедшему напрямую причастен его переводчик, который сопровождал Отани с момента приезда в США в 2018 году и за это время смог построить с ним дружеские отношения.

«Я никогда не делаю ставки на бейсбол или любой другой вид спорта. Я никогда никого не просил делать это от своего имени. Я никогда не ходил в букмекерскую контору, чтобы делать ставки на спорт. Мне очень обидно, что это сделал тот, кому я доверял. Иппей воровал деньги с моего счета и врал», — заявил Отани.

После разгоревшегося скандала «Доджерс» немедленно уволили Мидзухару, после чего было инициировано расследование. Выяснилось, что в период с декабря 2021 по январь 2024 года Мидзухара совершил более 19 тыс. ставок. В среднем переводчик ежедневно делал около 25 ставок, а их средний размер составлял 12,8 тыс. долларов.

Чуть более чем за два года Мидзухара наделал ставок на общую сумму 243 млн долларов, а его чистый убыток составил 41 млн долларов. Примечательно, что Отани отыграл в США шесть лет и заработал за этот период чуть более 42 млн долларов.

Против Мидзухары возбуждено уголовное дело о банковском мошенничестве. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В декабре прошлого года Отани подписал самый большой контракт в истории профессионального спорта. «Доджерс» выписали 29-летнему бейсболисту десятилетний контракт на общую сумму 700 млн долларов. Структура контракта составлена таким образом, что японец за ближайшие 10 лет заработает всего 20 млн долларов. Остальные деньги будут выплачиваться ему в равных долях до 2043 года. Сообщалось, что именно Отани был инициатором такой необычной структуры выплат так как хотел, чтобы его новая команда могла оставаться конкурентноспособной на протяжении всего срока действия соглашения.