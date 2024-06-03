Тысячи собак посетили бейсбольный матч в США: видео

В этом сезоне МЛБ проводит специальную акцию Pups in the Park (англ. — щенки на стадионе), которая позволяет любителям бейсбола наслаждаться игрой любимой команды в компании своих четвероногих друзей.

Для них на «Дождер Стэдиум» был выделен отдельный сектор, на который заранее нужно было приобретать минимум два билета — на себя и на свою собаку. Все средства, полученные с продажи билетов, были отправлены на благотворительность. Вокруг стадиона работали специальные зоны для собак, а игра началась со специального парада, где каждый болельщик мог показать трибунам своего домашнего питомца.

В этот день «Лос-Анджелес Доджерс» одержали победу над «Колорадо Рокиз» (4:0), которая стала для них 38-й в этом сезоне. На матче присутствовали 48 251 зритель, из которых немалую долю составили четвероногие. Примечательно, что все билеты на этот матч были проданы еще в марте.