Бейсболист сломал руку сопернику броском мяча: видео

Беттс готовился отразить подачу питчера «Канзаса» Дэна Альтавильи, но мяч после броска попал в левое запястье спортсмена. Он схватился за руку и упал на землю, Беттс не смог продолжить игру. Мяч летел со скоростью 98 миль в час (порядка 158 км/ч).

После игры главный тренер «Доджерс» Дэйв Робертс сообщил, что Беттс получил перелом. Он также отметил, что операция игроку не понадобится, но не назвал сроки возвращения аутфилдера в строй.