Бейсболист сломал руку сопернику броском мяча: видео
Игрок «Доджерс» Муки Беттс получил перелом руки в матче чемпионата Главной бейсбольной лиги (MLB) против «Канзас‑Сити».
Игрок «Доджерс» Муки Беттс получил перелом руки в матче чемпионата Главной бейсбольной лиги (MLB) против «Канзас‑Сити».
Беттс готовился отразить подачу питчера «Канзаса» Дэна Альтавильи, но мяч после броска попал в левое запястье спортсмена. Он схватился за руку и упал на землю, Беттс не смог продолжить игру. Мяч летел со скоростью 98 миль в час (порядка 158 км/ч).
После игры главный тренер «Доджерс» Дэйв Робертс сообщил, что Беттс получил перелом. Он также отметил, что операция игроку не понадобится, но не назвал сроки возвращения аутфилдера в строй.
31‑летний Беттс является одним из ведущих игроков «Доджерс», он дважды стал чемпионом MLB, семь раз вошел в число участников матча звезд и имеет в своем активе множество персональных призов лиги.