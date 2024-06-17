13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист сломал руку сопернику броском мяча: видео

Игрок «Доджерс» Муки Беттс получил перелом руки в матче чемпионата Главной бейсбольной лиги (MLB) против «Канзас‑Сити».

Беттс готовился отразить подачу питчера «Канзаса» Дэна Альтавильи, но мяч после броска попал в левое запястье спортсмена. Он схватился за руку и упал на землю, Беттс не смог продолжить игру. Мяч летел со скоростью 98 миль в час (порядка 158 км/ч).

После игры главный тренер «Доджерс» Дэйв Робертс сообщил, что Беттс получил перелом. Он также отметил, что операция игроку не понадобится, но не назвал сроки возвращения аутфилдера в строй.

31‑летний Беттс является одним из ведущих игроков «Доджерс», он дважды стал чемпионом MLB, семь раз вошел в число участников матча звезд и имеет в своем активе множество персональных призов лиги.

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