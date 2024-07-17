Номинантка «Грэмми» пьяной спела гимн США на бейсболе: видео

Кантри-исполнительница Ингрид Эндресс, четырехкратная номинантка на премию «Грэмми», была приглашена исполнить гимн США перед Home Run Derby. Это ежегодное соревнование, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. Исполнение гимна вышло неудачным, певица получила большое количество негативных отзывов в Интернете.

«Не буду врать, вчера я была пьяна. Сегодня я ложусь в рехаб, чтобы получить необходимую мне помощь. Это была не я вчера вечером. Я приношу свои извинения MLB, всем фанатам и стране, которую я так люблю, за такое исполнение», — написала 32-летняя Эндресс в социальных сетях.