Губернатор Токио получила травму на открытии бейсбольного матча

Как сообщает администрация Токио Юрико Коикэ повредила коленный сустав, на восстановление уйдет около двух месяцев. Все это время она будет выполнять свои обязанности удаленно.

Японская профессиональная бейсбольная лига (NPB) — местный аналог Главной лиги бейсбола (MLB): в ней состоят спортсмены самого высокого уровня. Бейсбол в Японии называют «якю», и он немного отличается от американской версии — например, размером мяча (в Японии он немного меньше) и тем, что игры могут заканчиваться вничью. Здесь две бейсбольные лиги, Центральная и Тихоокеанская, и обе проводят свои плей-оффы, а затем чемпионы обеих лиг встречаются друг с другом в ежегодной серии чемпионатов Японии.