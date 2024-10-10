Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Флориде ураганом «Милтон» снесло крышу стадиона: видео

Ураган «Милтон» снес крышу бейсбольного стадиона «Тропикана-Филд», на котором домашние матчи проводит клуб МЛБ «Тампа-Бэй Рейс». Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

«Тропикана-Филд» представляет собой крытый куполообразный стадион, рассчитанный на 25 тыс. человек. Стадион был выбран в качестве места базирования спасателей и местных чрезвычайных служб, а на бейсбольном поле были расставлены койки.

Крыша стадиона выполнена из этилен‑тетрафторэтилена (ETFE) и была рассчитана на порывы ветра до 185 км/ч, в то время как максимальная скорость ветра в центре урагана «Милтон» достигала 285 км/ч. Достигнув побережья Флориды, «Милтон» был понижен до урагана второй категории (порывы ветра от 154 до 177 км/ч), однако его мощи хватило, чтобы полностью сорвать купол. При этом металлический каркас купола серьезно не пострадал.

Отмечается, что люди, находившиеся внутри арены, не пострадали.

Ураган «Милтон» стал самым мощным тропическим циклоном в мире в этом году. Минувшей ночью он обрушился на побережье Флориды. В штате было объявлено чрезвычайное положение, а жителям было немедленно приказано эвакуироваться. На данный момент известно о шести погибших.

На прошлой неделе в МЛБ начался плей-офф, однако «Тампа-Бэй Рейс» не смогла выйти в эту стадию турнира, закончив регулярный сезон с результатом 80−82.