Во Флориде ураганом «Милтон» снесло крышу стадиона: видео

Крыша стадиона выполнена из этилен‑тетрафторэтилена (ETFE) и была рассчитана на порывы ветра до 185 км/ч, в то время как максимальная скорость ветра в центре урагана «Милтон» достигала 285 км/ч. Достигнув побережья Флориды, «Милтон» был понижен до урагана второй категории (порывы ветра от 154 до 177 км/ч), однако его мощи хватило, чтобы полностью сорвать купол. При этом металлический каркас купола серьезно не пострадал.