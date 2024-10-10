Во Флориде ураганом «Милтон» снесло крышу стадиона: видео

«Тропикана-Филд» представляет собой крытый куполообразный стадион, рассчитанный на 25 тыс. человек. Стадион был выбран в качестве места базирования спасателей и местных чрезвычайных служб, а на бейсбольном поле были расставлены койки.
Крыша стадиона выполнена из этилен‑тетрафторэтилена (ETFE) и была рассчитана на порывы ветра до 185 км/ч, в то время как максимальная скорость ветра в центре урагана «Милтон» достигала 285 км/ч. Достигнув побережья Флориды, «Милтон» был понижен до урагана второй категории (порывы ветра от 154 до 177 км/ч), однако его мощи хватило, чтобы полностью сорвать купол. При этом металлический каркас купола серьезно не пострадал.
Отмечается, что люди, находившиеся внутри арены, не пострадали.
Ураган «Милтон» стал самым мощным тропическим циклоном в мире в этом году. Минувшей ночью он обрушился на побережье Флориды. В штате было объявлено чрезвычайное положение, а жителям было немедленно приказано эвакуироваться. На данный момент известно о шести погибших.
На прошлой неделе в МЛБ начался плей-офф, однако «Тампа-Бэй Рейс» не смогла выйти в эту стадию турнира, закончив регулярный сезон с результатом 80−82.