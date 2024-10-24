Бейсбольный мяч продали на аукционе за рекордные $4,4 млн

Отани стал первым игроком в истории MLB (Главной лиги бейсбола), кто сумел в течение сезона достигнуть отметки «50 на 50» (50 хоум-ранов + 50 украденных баз).
Как сообщает ESPN, эта продажа побила рекорд стоимости спортивных мячей на аукционах. Что касается рекордов для бейсбольных мячей, то ранее самым дорогим был мяч, которым в 1998 году 70‑й хоум‑ран выполнил Марк Макгуайр. Его в 1999 году купили за $3 млн.
В этом сезоне «Доджерс» сыграют в Мировой серии (решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола, право играть в которой имеют лучшие команды Американской и Национальной лиг — прим. ред.) против «Нью-Йорк Янкиз». Она начнется 25 октября и продлится до 2 ноября (7-я игра, если потребуется).
Напомним, в декабре прошлого года Отани подписал самый большой контракт в истории профессионального спорта. «Доджерс» выписали бейсболисту десятилетний контракт на общую сумму $700 млн. Структура контракта составлена таким образом, что японец за ближайшие 10 лет заработает всего $20 млн. Остальные деньги будут выплачиваться ему в равных долях до 2043 года. Сообщалось, что именно Отани был инициатором такой необычной структуры выплат так как хотел, чтобы его новая команда могла оставаться конкурентоспособной на протяжении всего срока действия соглашения.
С 2018 по 2023 год Отани выступал за другую калифорнийскую команду — «Лос-Анджелес Энджелс».