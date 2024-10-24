Бейсбольный мяч продали на аукционе за рекордные $4,4 млн

Напомним, в декабре прошлого года Отани подписал самый большой контракт в истории профессионального спорта. «Доджерс» выписали бейсболисту десятилетний контракт на общую сумму $700 млн. Структура контракта составлена таким образом, что японец за ближайшие 10 лет заработает всего $20 млн. Остальные деньги будут выплачиваться ему в равных долях до 2043 года. Сообщалось, что именно Отани был инициатором такой необычной структуры выплат так как хотел, чтобы его новая команда могла оставаться конкурентоспособной на протяжении всего срока действия соглашения.