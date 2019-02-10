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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Никс» — первый клуб НБА, который оценивается в 4 млрд долларов

И это команда, которая забыла, что такое плей-офф.

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Источник: AP 2019

Forbes назвал самую дорогую команду НБА. Первое место в традиционном рейтинге занял «Нью-Йорк», клуб оценивается в 4 млрд долларов.

Интересно, что финансовый успех «Никс» никак не связан со сопртивным. Этот сезон станет для команды 6-м подряд, в котором она проиграет больше матчей, чем выиграет. А чемпионом «Нью-Йорк» последний раз был в 1973 году.

Тем не менее, клуб, который принадлежит Джеймсу Долану, опережает в рейтинге Forbes «Лейкерс» (3,7 млрд) и «Голден Стэйт» (3,5 млрд). Более того, в США среди клубов главных лиг «Никс» уступают только команде НФЛ «Даллас Каубойс» (5 млрд долларов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В среднем каждый клуб НБА оценивается в 1,9 млрд долларов, это на 13% больше, чем год назад, и на 200% больше, чем 5 лет назад.

Илья Андреев

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