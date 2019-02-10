«Никс» — первый клуб НБА, который оценивается в 4 млрд долларов

Forbes назвал самую дорогую команду НБА. Первое место в традиционном рейтинге занял «Нью-Йорк», клуб оценивается в 4 млрд долларов.



Интересно, что финансовый успех «Никс» никак не связан со сопртивным. Этот сезон станет для команды 6-м подряд, в котором она проиграет больше матчей, чем выиграет. А чемпионом «Нью-Йорк» последний раз был в 1973 году.



Тем не менее, клуб, который принадлежит Джеймсу Долану, опережает в рейтинге Forbes «Лейкерс» (3,7 млрд) и «Голден Стэйт» (3,5 млрд). Более того, в США среди клубов главных лиг «Никс» уступают только команде НФЛ «Даллас Каубойс» (5 млрд долларов).