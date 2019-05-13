Дрейк использовал силу своего проклятия против «Филадельфии»

Рэпер Дрейк решил помочь любимому «Торонто» в 7-м матче серии с «Филадельфией» и надел шорты с символикой соперника.



Считается, что команды, чью одежду носит музыкант, обречены на неудачу. Раньше Дрейк не верил, что есть такое проклятие, но на этот раз решил подыграть болельщикам.