Дрейк использовал силу своего проклятия против «Филадельфии»
И это сработало.
И это сработало.
Рэпер Дрейк решил помочь любимому «Торонто» в 7-м матче серии с «Филадельфией» и надел шорты с символикой соперника.
Считается, что команды, чью одежду носит музыкант, обречены на неудачу. Раньше Дрейк не верил, что есть такое проклятие, но на этот раз решил подыграть болельщикам.
«Торонто» и «Филадельфия» провели равный матч. На последней секунде 4-й четвери Кавай Ленард забил решающий двухочковый и выиграл для «Рэпторс» этот матч — 92:90.
Илья Андреев