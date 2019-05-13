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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Дрейк использовал силу своего проклятия против «Филадельфии»

И это сработало.

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Источник: РИА "Новости"

Рэпер Дрейк решил помочь любимому «Торонто» в 7-м матче серии с «Филадельфией» и надел шорты с символикой соперника.

Считается, что команды, чью одежду носит музыкант, обречены на неудачу. Раньше Дрейк не верил, что есть такое проклятие, но на этот раз решил подыграть болельщикам.

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«Торонто» и «Филадельфия» провели равный матч. На последней секунде 4-й четвери Кавай Ленард забил решающий двухочковый и выиграл для «Рэпторс» этот матч — 92:90.

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