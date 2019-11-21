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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист ростом 213 см показал футбольные скиллы (видео)

Разминка перед матчем НБА.

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Источник: РИА "Новости"

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед матчем с «Нью-Йорком» показал свои футбольные навыки. Баскетболистом ростом 213 см поиграл с девушкой Лизой Зимуш, которая занимается фристайлом.

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Лиза Зимуш считается звездой в мире фристайла, на ее инстаграм подписаны более 2,1 млн человек.

Недавно Лиза встретилась с Неймаром, которого считает одним из самых техничных футболистов в мире.

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А пост Зимуш, где она показывает, как играет в мини-футбол, набрал более 580 тысяч просмотров.

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Эмбиид в матче с «Нью-Йорком» набрал 23 очка и сделал 12 подборов, его команда победила 109:104.

Илья Андреев

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