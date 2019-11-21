Баскетболист ростом 213 см показал футбольные скиллы (видео)
Разминка перед матчем НБА.
Разминка перед матчем НБА.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед матчем с «Нью-Йорком» показал свои футбольные навыки. Баскетболистом ростом 213 см поиграл с девушкой Лизой Зимуш, которая занимается фристайлом.
Лиза Зимуш считается звездой в мире фристайла, на ее инстаграм подписаны более 2,1 млн человек.
Недавно Лиза встретилась с Неймаром, которого считает одним из самых техничных футболистов в мире.
А пост Зимуш, где она показывает, как играет в
Эмбиид в матче с «Нью-Йорком» набрал 23 очка и сделал 12 подборов, его команда победила 109:104.
Илья Андреев