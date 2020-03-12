Игрок НБА, пошутивший про коронавирус, сам заболел им (видео)
Теперь несмешно всей лиге.
Теперь несмешно всей лиге.
Центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. После того, как об этом стало известно, НБА приостановила проведение всех матчей на неопределенное время.
В понедельник Гобер пошутил на тему коронавируса. После вопроса на эту тему французский баскетболист потрогал все микрофоны и записывающие устройства журналистов за столом на
Игроки «Юты» теперь пройдут обследование и карантин. НБА выясняет, с кем мог контактировать Гобер в последнее время.
Ожидается, что НХЛ сегодня также объявит о приостановке сезона, поскольку многие команд играют на тех же аренах, что и клубы НБА.
Илья Андреев