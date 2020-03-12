Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Базель
03
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
05
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА, пошутивший про коронавирус, сам заболел им (видео)

Теперь несмешно всей лиге.

Наверх
Источник: AFP 2020

Центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. После того, как об этом стало известно, НБА приостановила проведение всех матчей на неопределенное время.

В понедельник Гобер пошутил на тему коронавируса. После вопроса на эту тему французский баскетболист потрогал все микрофоны и записывающие устройства журналистов за столом на пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Юты» теперь пройдут обследование и карантин. НБА выясняет, с кем мог контактировать Гобер в последнее время.

Ожидается, что НХЛ сегодня также объявит о приостановке сезона, поскольку многие команд играют на тех же аренах, что и клубы НБА.

Илья Андреев

Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
«Динамо» обыграло «Спартак» и встретится с ЦСКА в 1/4 финала КГ
Проведет ЧМ с Россией: Черчесов продлил контракт со сборной
Фуркад в восьмой раз стал победителем спринтерского зачета КМ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Логинов: Сезон не заканчиваю
Матч 1/8 ЛЧ «Манчестер Сити» — «Реал» отложен из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь