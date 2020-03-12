Игрок НБА, пошутивший про коронавирус, сам заболел им (видео)

Центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. После того, как об этом стало известно, НБА приостановила проведение всех матчей на неопределенное время.



В понедельник Гобер пошутил на тему коронавируса. После вопроса на эту тему французский баскетболист потрогал все микрофоны и записывающие устройства журналистов за столом на пресс-конференции.