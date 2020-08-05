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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда НБА насмешила болельщиков, проиграв дублю соперника

Гайдай какой-то.

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Источник: РИА "Новости"

«Милуоки» упустил шанс досрочно выиграть Восточную конференцию во встрече с «Бруклином». У «Нетс» по разным причинам в заявке на матч был только один игрок основного состава, остальные позиции заполнили резервисты: не проявившие себя в НБА баскетболисты, доигрывающие ветераны, незадрафтованная молодежь.

Букмекеры предлагали фору +19 на «Бруклин», но, несмотря на неравенство сил, он выиграл 119:116. По сенсационности это третий результат за последние 30 лет в НБА.

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Болельщики уже к перерыву высмеивали «Милуоки» — одного из главных претендентов на победу в плей-офф. «Бруклин» набрал в первой четверти 40 очков, а после второй вел в счете 73:65.

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После перерыва «Милуоки» убрал с площадки лидеров Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона, дав поиграть своим запасным. В итоге лучшим игроком матча стал Тимоте Луваву-Кабарро, забивший 5 трехочковых. Всего «Бруклин» накидал «Милуоки» 21 трешку (из 57 попыток).

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Сайт Ringer в честь сенсационной победы «Бруклина» вспомнил старый российский мем.

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Пользователи твиттера также вовсю шутили над «Милуоки Бакс».

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«Это не тренировка, «Нетс» действительно обыграли «Бакс».

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«Бакс»: не мешают игрокам «Нетс» бросать.
«Нетс»: попадают открытые броски.
«Бакс»: не мешают игрокам «Нетс» бросать.
«Нетс»: попадают открытые броски.
Тренер Бад:

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И иллюстрацию на тему из «Губка Боб Квадратные Штаны».

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Илья Андреев

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