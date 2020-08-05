Команда НБА насмешила болельщиков, проиграв дублю соперника
Гайдай
Гайдай
«Милуоки» упустил шанс досрочно выиграть Восточную конференцию во встрече с «Бруклином». У «Нетс» по разным причинам в заявке на матч был только один игрок основного состава, остальные позиции заполнили резервисты: не проявившие себя в НБА баскетболисты, доигрывающие ветераны, незадрафтованная молодежь.
Букмекеры предлагали фору +19 на «Бруклин», но, несмотря на неравенство сил, он выиграл 119:116. По сенсационности это третий результат за последние 30 лет в НБА.
Болельщики уже к перерыву высмеивали «Милуоки» — одного из главных претендентов на победу в
После перерыва «Милуоки» убрал с площадки лидеров Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона, дав поиграть своим запасным. В итоге лучшим игроком матча стал Тимоте
Сайт Ringer в честь сенсационной победы «Бруклина» вспомнил старый российский мем.
Пользователи твиттера также вовсю шутили над «Милуоки Бакс».
«Это не тренировка, «Нетс» действительно обыграли «Бакс».
«Бакс»: не мешают игрокам «Нетс» бросать.
«Нетс»: попадают открытые броски.
«Бакс»: не мешают игрокам «Нетс» бросать.
«Нетс»: попадают открытые броски.
Тренер Бад:
И иллюстрацию на тему из «Губка Боб Квадратные Штаны».
Илья Андреев