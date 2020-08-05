Команда НБА насмешила болельщиков, проиграв дублю соперника

«Милуоки» упустил шанс досрочно выиграть Восточную конференцию во встрече с «Бруклином». У «Нетс» по разным причинам в заявке на матч был только один игрок основного состава, остальные позиции заполнили резервисты: не проявившие себя в НБА баскетболисты, доигрывающие ветераны, незадрафтованная молодежь.



Букмекеры предлагали фору +19 на «Бруклин», но, несмотря на неравенство сил, он выиграл 119:116. По сенсационности это третий результат за последние 30 лет в НБА.