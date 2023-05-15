Баскетболист Джа Морант отстранен от участия в командных мероприятиях, после очередной демонстрации оружия
Морант отстранен до рассмотрения дела лигой.
Морант отстранен до рассмотрения дела лигой.
Баскетболист команды НБА «Мемфис Гриззлис» Джа Морант отстранен командой от всей деятельности связанной с ней до рассмотрения дела лигой, об этом сообщил «Мемфис» в одной из своих соцсетей.
В воскресенье Морант был замечен на видео, где он демонстрирует оружие. Телефон быстро одернули, но пистолет попал в кадр.
В марте баскетболист был отстранен на 8 игр лигой за похожий инцидент. Парень легко отделался, так как расследование не доказало, что пистолет, который он принес в ночной клуб, принадлежал Моранту. Полиция штата не выдвинула против него обвинения. Игрок раскаялся за этот эпизод и принес публичные извинения.
«Мемфис Гриззлис» вылетели с первого раунда плей-офф проиграв команде «Лос-Анджелес Лейкерс».