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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Джа Морант отстранен от участия в командных мероприятиях, после очередной демонстрации оружия

Морант отстранен до рассмотрения дела лигой.

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Источник: Reuters

Баскетболист команды НБА «Мемфис Гриззлис» Джа Морант отстранен командой от всей деятельности связанной с ней до рассмотрения дела лигой, об этом сообщил «Мемфис» в одной из своих соцсетей.

В воскресенье Морант был замечен на видео, где он демонстрирует оружие. Телефон быстро одернули, но пистолет попал в кадр.

В марте баскетболист был отстранен на 8 игр лигой за похожий инцидент. Парень легко отделался, так как расследование не доказало, что пистолет, который он принес в ночной клуб, принадлежал Моранту. Полиция штата не выдвинула против него обвинения. Игрок раскаялся за этот эпизод и принес публичные извинения.

«Мемфис Гриззлис» вылетели с первого раунда плей-офф проиграв команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

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