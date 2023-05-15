Баскетболист Джа Морант отстранен от участия в командных мероприятиях, после очередной демонстрации оружия

Баскетболист команды НБА «Мемфис Гриззлис» Джа Морант отстранен командой от всей деятельности связанной с ней до рассмотрения дела лигой, об этом сообщил «Мемфис» в одной из своих соцсетей.

В воскресенье Морант был замечен на видео, где он демонстрирует оружие. Телефон быстро одернули, но пистолет попал в кадр.

В марте баскетболист был отстранен на 8 игр лигой за похожий инцидент. Парень легко отделался, так как расследование не доказало, что пистолет, который он принес в ночной клуб, принадлежал Моранту. Полиция штата не выдвинула против него обвинения. Игрок раскаялся за этот эпизод и принес публичные извинения.