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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуайт Ховард предложил Леброну Джеймсу переехать в чемпионат Тайваня

Центровой тайваньского клуба «Таоюань Леопардс» Дуайт Ховард предложил звездному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу присоединиться к нему.

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Источник: Reuters

37-летий баскетболист продолжает зазывать игроков НБА в тайваньский чемпионат после неудачных перформансов в текущем розыгрыше плей-офф. Ранее он обращался с таким же предложением к звездному разыгрывающему «Мемфис Гриззлис», а также к баскетболистам «Финикс Санз».

На этот раз Ховард в своих социальных сетях оставил сообщение с предложением снять рекламное видео на Тайване, прикрепив фрагмент их совместной рекламы из 2000-х. Пост был опубликован после второго поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» от «Денвер Наггетс» (103:108) в финальной серии Восточной конференции.

Ховард играл вместе с Леброном в «Лейкерс» в сезонах 2019/20 и 2021/22, став с калифорнийским клубом чемпионом НБА. В ноябре Ховард отправился в тайваньскую лигу, где он набирает 25,6 очков, 14,4 подборов и 6,0 передач в среднем за игру.

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