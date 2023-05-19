Дуайт Ховард предложил Леброну Джеймсу переехать в чемпионат Тайваня

37-летий баскетболист продолжает зазывать игроков НБА в тайваньский чемпионат после неудачных перформансов в текущем розыгрыше плей-офф. Ранее он обращался с таким же предложением к звездному разыгрывающему «Мемфис Гриззлис», а также к баскетболистам «Финикс Санз».

На этот раз Ховард в своих социальных сетях оставил сообщение с предложением снять рекламное видео на Тайване, прикрепив фрагмент их совместной рекламы из 2000-х. Пост был опубликован после второго поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» от «Денвер Наггетс» (103:108) в финальной серии Восточной конференции.