Дуайт Ховард предложил Леброну Джеймсу переехать в чемпионат Тайваня
Центровой тайваньского клуба «Таоюань Леопардс» Дуайт Ховард предложил звездному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу присоединиться к нему.
Центровой тайваньского клуба «Таоюань Леопардс» Дуайт Ховард предложил звездному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу присоединиться к нему.
37-летий баскетболист продолжает зазывать игроков НБА в тайваньский чемпионат после неудачных перформансов в текущем розыгрыше плей-офф. Ранее он обращался с таким же предложением к звездному разыгрывающему «Мемфис Гриззлис», а также к баскетболистам «Финикс Санз».
На этот раз Ховард в своих социальных сетях оставил сообщение с предложением снять рекламное видео на Тайване, прикрепив фрагмент их совместной рекламы из 2000-х. Пост был опубликован после второго поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» от «Денвер Наггетс» (103:108) в финальной серии Восточной конференции.
Ховард играл вместе с Леброном в «Лейкерс» в сезонах 2019/20 и 2021/22, став с калифорнийским клубом чемпионом НБА. В ноябре Ховард отправился в тайваньскую лигу, где он набирает 25,6 очков, 14,4 подборов и 6,0 передач в среднем за игру.