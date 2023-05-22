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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА завершает карьеру

Кармело Энтони в своих социальных сетях сообщил о решении завершить карьеру:

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Источник: AP 2022

«Помню, когда у меня ещё ничего не было. Просто мяч и мечты о чём-то большем. Баскетбол был моей отдушиной. Всегда буду испытывать благодарность людям, которые мне встретились на моём пути. А сейчас пришло время сказать прощай: площадке, которая сделала мне имя. Игре, с помощью которой я нашёл цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что откроет передо мной будущее», — сказал Энтони в прощальном видео.

Кармело Энтони в конце мая исполнится 39 лет. В 2003 году он был задрафтован под третьим номером. На том драфте под первым номером был выбран Леброн Джеймс, с которым Кармело играл в одной команде в свое последнем сезоне.

Энтони провел в НБА 20 сезонов. За время карьеры в НБА он поиграл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017) и трехкратным олимпийским чемпионом.

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