10-кратный участник Матча всех звёзд НБА завершает карьеру

«Помню, когда у меня ещё ничего не было. Просто мяч и мечты о чём-то большем. Баскетбол был моей отдушиной. Всегда буду испытывать благодарность людям, которые мне встретились на моём пути. А сейчас пришло время сказать прощай: площадке, которая сделала мне имя. Игре, с помощью которой я нашёл цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что откроет передо мной будущее», — сказал Энтони в прощальном видео.