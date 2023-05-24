Баскетболист Джимми Батлер после поражения от «Бостона»: Выпьем пивка или вина
Батлер хочет немного отвлечься от баскетбола.
Батлер хочет немного отвлечься от баскетбола.
Форвард баскетбольной команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что после поражения в четвертом матче в финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» хочет отвлечься от результата, чтобы быть готовым к следующей игре.
«Мы немного послушаем музыку, выпьем пивка или вина. Не думаю, что все время нужно быть сосредоточенным на баскетболе. Порой необходимо немного отвлекаться от игры», — сказал Батлер на пресс-конференции.
«Бостон» выиграл первую игру в серии со счетом 116:99. «Майами» ведет в серии 3−1. Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» пройдет в Бостоне. Серия продолжается до четырех побед. Победитель выйдет в финал НБА, где уже ждет соперника Никола Йокич со своей командой «Денвер Наггетс».