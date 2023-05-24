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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Джимми Батлер после поражения от «Бостона»: Выпьем пивка или вина

Батлер хочет немного отвлечься от баскетбола.

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Источник: AP 2022

Форвард баскетбольной команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что после поражения в четвертом матче в финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» хочет отвлечься от результата, чтобы быть готовым к следующей игре.

«Мы немного послушаем музыку, выпьем пивка или вина. Не думаю, что все время нужно быть сосредоточенным на баскетболе. Порой необходимо немного отвлекаться от игры», — сказал Батлер на пресс-конференции.

«Бостон» выиграл первую игру в серии со счетом 116:99. «Майами» ведет в серии 3−1. Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» пройдет в Бостоне. Серия продолжается до четырех побед. Победитель выйдет в финал НБА, где уже ждет соперника Никола Йокич со своей командой «Денвер Наггетс».

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