Майку Майкла Джордана продали за три миллиона долларов

Майку Джордана с его автографом выставил на аукцион tuj бывший партнер по сборной США и легенда «Юты Джаз» Карл Мэлоун. Вместе с ней Мэлоун выставил на аукцион свою майку и майки других легендарных баскетболистов той эпохи. Всего 59-летний американец выручил с аукциона около 4,3 млн долларов.

Это не первый случай, когда с молотка уходит экипировка Джордана, в которой он выходил на паркет в самые занменательные моменты своей карьеры. В сентябре 2022 года его майка с первого матча финальной серии НБА-1998 была продана за 10,1 млн долларов. В апреле этого года за 2,2 млн долларов были проданы кроссовки, в которых Джордан играл в заключительном матча того финала.