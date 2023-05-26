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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Майку Майкла Джордана продали за три миллиона долларов

Майка шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, в которой он играл в полуфинале Олимпийских игр 1992 года против сборной Литвы (127:76), продана на аукционных торгах за три миллиона долларов. Об этом сообщает Bleacher Report.

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Источник: AP 2022

В том матче Джордан стал самым результативным игроком Dream Team, набрав 21 очко. Впоследствии сборная США выиграла золотые медали, а Джордан стал двукратным олимпийским чемпионом.

Майку Джордана с его автографом выставил на аукцион tuj бывший партнер по сборной США и легенда «Юты Джаз» Карл Мэлоун. Вместе с ней Мэлоун выставил на аукцион свою майку и майки других легендарных баскетболистов той эпохи. Всего 59-летний американец выручил с аукциона около 4,3 млн долларов.

Все проданные майки Карлом Мэлоуном:

  • Майкл Джордан — 3,03 млн долларов
  • Ларри Берд — 360 тыс. долларов
  • Мэджик Джонсон — 336 тыс. долларов
  • Чарльз Баркли — 230 тыс. долларов
  • Дэвид Робинсон — 116 тыс. долларов
  • Клайд Дрекслер — 91 тыс. долларов
  • Скотти Пиппен — 80 тыс. долларов
  • Карл Мэлоун — 59 тыс. долларов

Это не первый случай, когда с молотка уходит экипировка Джордана, в которой он выходил на паркет в самые занменательные моменты своей карьеры. В сентябре 2022 года его майка с первого матча финальной серии НБА-1998 была продана за 10,1 млн долларов. В апреле этого года за 2,2 млн долларов были проданы кроссовки, в которых Джордан играл в заключительном матча того финала.

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