Баскетболист Джимми Батлер после поражения от «Бостона»: Мы выиграем эту серию
Спортсмен считает, что надо оставаться позитивными.
Спортсмен считает, что надо оставаться позитивными.
Игрок баскетбольной команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о втором подряд поражении в серии с командой «Бостон Селтикс».
«Мы просто должны играть лучше, особенно в начальных отрезках матча. Мы должны затруднить им их игру, они вошли в ритм сразу же с начала игры. Но мы всегда будем оставаться позитивными. Мы знаем, что мы можем, что мы выиграем эту серию», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.
Пятый матч серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счетом 110:97. Счет в серии — 3−2 в пользу «Майами».