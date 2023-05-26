Баскетболист Джимми Батлер после поражения от «Бостона»: Мы выиграем эту серию

«Мы просто должны играть лучше, особенно в начальных отрезках матча. Мы должны затруднить им их игру, они вошли в ритм сразу же с начала игры. Но мы всегда будем оставаться позитивными. Мы знаем, что мы можем, что мы выиграем эту серию», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.