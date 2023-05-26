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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Джимми Батлер после поражения от «Бостона»: Мы выиграем эту серию

Спортсмен считает, что надо оставаться позитивными.

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Источник: AP 2022

Игрок баскетбольной команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о втором подряд поражении в серии с командой «Бостон Селтикс».

«Мы просто должны играть лучше, особенно в начальных отрезках матча. Мы должны затруднить им их игру, они вошли в ритм сразу же с начала игры. Но мы всегда будем оставаться позитивными. Мы знаем, что мы можем, что мы выиграем эту серию», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.

Пятый матч серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счетом 110:97. Счет в серии — 3−2 в пользу «Майами».

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