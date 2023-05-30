Баскетболист Джимми Батлер — о победе в конференции: Мы еще ничего не сделали

«Никто не удовлетворен в полной мере. Мы еще ничего не сделали. Мы играем не только ради победы в Восточной конференции. Мы играем, чтобы выиграть все», — сказал Батлер на пресс-конференции.

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершился седьмой матч в рамках финальной серии Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счетом 103:84.

Итоговый счет серии — 4−3 в пользу «Майами». Команда пробилась в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 4−0.