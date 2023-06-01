В НБА заключили рекордный по сумме контракт с тренером
Бывший главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс станет новым главным тренером «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Бывший главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс станет новым главным тренером «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
51-летний специалист согласовал с новым клубом шестилетний контракт на рекордную сумму 78,5 млн долларов. Этот контракт станет крупнейшим тренерским контрактом в истории НБА.
Уильямс был уволен из «Финикс Санз» после поражения от «Денвер Наггетс» (2−4) во втором раунде плей-офф НБА. Ранее лучший тренер НБА 2022 года заявил, что собирается взять годичный перерыв в тренерской работе.
В минувшем сезоне «Детройт Пистонс» стали худшей командой в НБА, одержав всего 17 побед при 65 поражениях. С 2008 года команда из штата Мичиган лишь раз заканчивала регулярный сезон с положительным балансом побед.