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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В НБА заключили рекордный по сумме контракт с тренером

Бывший главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс станет новым главным тренером «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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Источник: Reuters

51-летний специалист согласовал с новым клубом шестилетний контракт на рекордную сумму 78,5 млн долларов. Этот контракт станет крупнейшим тренерским контрактом в истории НБА.

Уильямс был уволен из «Финикс Санз» после поражения от «Денвер Наггетс» (2−4) во втором раунде плей-офф НБА. Ранее лучший тренер НБА 2022 года заявил, что собирается взять годичный перерыв в тренерской работе.

В минувшем сезоне «Детройт Пистонс» стали худшей командой в НБА, одержав всего 17 побед при 65 поражениях. С 2008 года команда из штата Мичиган лишь раз заканчивала регулярный сезон с положительным балансом побед.

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