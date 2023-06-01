В НБА заключили рекордный по сумме контракт с тренером

51-летний специалист согласовал с новым клубом шестилетний контракт на рекордную сумму 78,5 млн долларов. Этот контракт станет крупнейшим тренерским контрактом в истории НБА.

Уильямс был уволен из «Финикс Санз» после поражения от «Денвер Наггетс» (2−4) во втором раунде плей-офф НБА. Ранее лучший тренер НБА 2022 года заявил, что собирается взять годичный перерыв в тренерской работе.