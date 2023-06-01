В финале НБА друг против друга сыграют два Николы — Йокич и Йович
Ближайшей ночью в США стартует финальная серия НБА, в которой встретятся «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».
Ближайшей ночью в США стартует финальная серия НБА, в которой встретятся «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».
В этом году финал НБА примечателен противостоянием двух сербских баскетболистов — центрового «Денвера» Николы Йокича и форварда «Майами» Николы Йовича. При любом исходе финала в Сербии в этом году появится новый чемпион НБА.
Йокич проводит свой восьмой сезон в НБА и за последние три сезона дважды признавался самым ценным игроком лиги. Эта финальная серия станет для него первой в карьере. В нынешнем плей-офф 28-летний баскетболист демонстрирует невероятный уровень, набирая 29,9 очков, 13,3 подборов и 10,3 передач в среднем за игру.
Йович был задрафтован в НБА в этом сезоне под общим 27-м номером. Большую часть сезона 19-летний баскетболист набирался опыта в Лиге развития, но в плей-офф вошел в дальную ротацию «Майами». В нынешнем плей-офф Йович получил игровые минуты в пяти матчах плей-офф.
«Он играл в той же команде, что и я в Сербии. Один из его тренеров, который там работал, был моим крестным отцом. Он рассказывал мне еще за год до драфта, то Йович на самом деле очень хороший игрок, хороший человек, что у него есть талант и он действительно много работает, чтобы стать игроком НБА», — сказал Йокич.
За всю историю НБА лишь четыре сербских баскетболиста становились чемпионами НБА — Дарко Миличич с «Детройт Пистонс» в 2004 году, Предраг Стоякович с «Даллас Маверикс» в 2011 году, а также Огнен Кузьмич и Неманья Бьелица с «Голден Стейт Уорриорз» в 2015 и 2022 году соответственно.