НБА объявит о наказании Джа Моранта после финальной серии

«Думаю, мы получили достаточное количество дополнительной информации с тех пор, как меня впервые спросили о ситуации. Мы, вероятно, могли бы довести все до апогея сейчас, но мы приняли решение. Полагаю, ассоциация игроков согласна с нами в том, что было бы несправедливо по отношению к игрокам и командам в середине серии объявить результаты нашего расследования. Учитывая, что у нас, конечно, межсезонье, “Мемфис” отстранил его на неопределенный срок, так что в ближайшие несколько недель все равно ничего бы не изменилось. Мне показалось, что на данный момент лучше отложить какое-либо публичное объявление, и теперь я чувствую, что вскоре после завершения финала мы объявим результаты расследования», — сказал Сильвер.