Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
3.06
Уфа
Кубань
Все события
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

НБА объявит о наказании Джа Моранта после финальной серии

Национальная баскетбольная ассоциация объявит о дисциплинарных мерах в отношении защитника клуба «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта после завершения финальной серии плей-офф, сказал комиссар лиги Адам Сильвер, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

«Думаю, мы получили достаточное количество дополнительной информации с тех пор, как меня впервые спросили о ситуации. Мы, вероятно, могли бы довести все до апогея сейчас, но мы приняли решение. Полагаю, ассоциация игроков согласна с нами в том, что было бы несправедливо по отношению к игрокам и командам в середине серии объявить результаты нашего расследования. Учитывая, что у нас, конечно, межсезонье, “Мемфис” отстранил его на неопределенный срок, так что в ближайшие несколько недель все равно ничего бы не изменилось. Мне показалось, что на данный момент лучше отложить какое-либо публичное объявление, и теперь я чувствую, что вскоре после завершения финала мы объявим результаты расследования», — сказал Сильвер.

У Моранта было несколько инцидентов с оружием. Он получил восьмиматчевую дисквалификацию с удержанием зарплаты за демонстрацию пистолета в ночном клубе. НБА провела расследование и признала, что поведение баскетболиста нанесло ущерб лиге. В связи с этим инцидентом баскетболист принял участие в программе психологической реабилитации. Позднее, Морант вновь вытащил пистолет во время трансляции, которую вел в одной из своих соцсетей. Клуб снова отстранил баскетболиста.

Джа Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский клуб предложил Месси контракт на 200 млн долларов
Сборная России вышла в финал футбольного Кубка БРИКС
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь