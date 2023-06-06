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13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Кроссовки Майкла Джордана Converse All-Star выставили на аукцион

Кроссовки, в которых баскетболист Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американская команда выиграла золото.

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Источник: AP 2022

Кроссовки размера 12,5 (US) сделаны из гладкой белой кожи. Это первая обувь, которую надевал Майкл. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по стартовой цене в 10 тысяч долларов. Текущая ставка составляет 16 тысяч 106 долларов.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз». Спортсмен пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звезд.

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