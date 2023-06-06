Кроссовки Майкла Джордана Converse All-Star выставили на аукцион
Кроссовки, в которых баскетболист Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американская команда выиграла золото.
Кроссовки, в которых баскетболист Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американская команда выиграла золото.
Кроссовки размера 12,5 (US) сделаны из гладкой белой кожи. Это первая обувь, которую надевал Майкл. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по стартовой цене в 10 тысяч долларов. Текущая ставка составляет 16 тысяч 106 долларов.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз». Спортсмен пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звезд.