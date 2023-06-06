Кроссовки Майкла Джордана Converse All-Star выставили на аукцион

Кроссовки размера 12,5 (US) сделаны из гладкой белой кожи. Это первая обувь, которую надевал Майкл. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по стартовой цене в 10 тысяч долларов. Текущая ставка составляет 16 тысяч 106 долларов.