Сын Майкла Джордана рассказал об отношениях с бывшей женой Скотти Пиппена

Источник: соцсети Ларсы Пиппен

"Наши отношения сразу стали известны публике из-за прессы. Честно говоря, до того, как мы начали встречаться, мы были просто друзьями, ходили на ланч, общались. Когда наш роман стал достоянием общественности, мой отец сразу связался со мной и спросил, правда ли это. Я подтвердил, что да, мы встречаемся. Мой отец оказывает мне полную поддержку и просто хочет видеть меня счастливым. Так что проблем никаких не было.

Конечно я понимаю, что со стороны это выглядит как шок. Мы это понимали и были осторожны, думали о том, как моя семья это воспримет. Когда мы осознали, что родители нас поняли и спокойно отнеслись ко всему — нам с Ларсой стало легче", — сказал Маркус на подкасте Криса Харрисона.

Скотти Пиппен и Ларса поженились в 1997 году, а в 2018 году развелись, у них четверо детей.