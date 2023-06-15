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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Майкла Джордана рассказал об отношениях с бывшей женой Скотти Пиппена

Сын баскетболиста Майкла Джордана Маркус рассказал об отношениях с бывшей женой партнера Майкла по команде НБА «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена Ларсой. Пара встречается с сентября 2022 года.

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Источник: соцсети Ларсы Пиппен

"Наши отношения сразу стали известны публике из-за прессы. Честно говоря, до того, как мы начали встречаться, мы были просто друзьями, ходили на ланч, общались. Когда наш роман стал достоянием общественности, мой отец сразу связался со мной и спросил, правда ли это. Я подтвердил, что да, мы встречаемся. Мой отец оказывает мне полную поддержку и просто хочет видеть меня счастливым. Так что проблем никаких не было.

Конечно я понимаю, что со стороны это выглядит как шок. Мы это понимали и были осторожны, думали о том, как моя семья это воспримет. Когда мы осознали, что родители нас поняли и спокойно отнеслись ко всему — нам с Ларсой стало легче", — сказал Маркус на подкасте Криса Харрисона.

Скотти Пиппен и Ларса поженились в 1997 году, а в 2018 году развелись, у них четверо детей.

Ларса старше Маркуса Джордана на 16 лет.

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 Сын Майкла Джордана рассказал об отношениях с бывшей женой Скотти Пиппена
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