В Денвере примут дополнительные меры безопасности после стрельбы на праздновании победы в НБА

"В первую очередь городские власти думают о безопасности тех, кто находится в городе — девять человек были ранены в понедельник вечером во время празднования.

Мы пересмотрели свой план проведения парада после стрельбы в понедельник, чтобы обеспечить наилучший план безопасности. Члены общества — наши лучшие глаза и уши. Всегда сообщайте нам о том, что видите что-то подозрительное", — говорится в заявлении полиции.