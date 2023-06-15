В Денвере примут дополнительные меры безопасности после стрельбы на праздновании победы в НБА
Полиция Денвера сообщила, что ужесточит меры безопасности после стрельбы, которая произошла во время парада в честь чемпионства команды «Денвер Наггетс».
Полиция Денвера сообщила, что ужесточит меры безопасности после стрельбы, которая произошла во время парада в честь чемпионства команды «Денвер Наггетс».
"В первую очередь городские власти думают о безопасности тех, кто находится в городе — девять человек были ранены в понедельник вечером во время празднования.
Мы пересмотрели свой план проведения парада после стрельбы в понедельник, чтобы обеспечить наилучший план безопасности. Члены общества — наши лучшие глаза и уши. Всегда сообщайте нам о том, что видите что-то подозрительное", — говорится в заявлении полиции.
Десять человек получили огнестрельные ранения в Денвере во время празднования победы «Наггетс» в НБА. Трое человек находятся в критическом состоянии.