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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В Денвере примут дополнительные меры безопасности после стрельбы на праздновании победы в НБА

Полиция Денвера сообщила, что ужесточит меры безопасности после стрельбы, которая произошла во время парада в честь чемпионства команды «Денвер Наггетс».

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Источник: Reuters

"В первую очередь городские власти думают о безопасности тех, кто находится в городе — девять человек были ранены в понедельник вечером во время празднования.

Мы пересмотрели свой план проведения парада после стрельбы в понедельник, чтобы обеспечить наилучший план безопасности. Члены общества — наши лучшие глаза и уши. Всегда сообщайте нам о том, что видите что-то подозрительное", — говорится в заявлении полиции.

Десять человек получили огнестрельные ранения в Денвере во время празднования победы «Наггетс» в НБА. Трое человек находятся в критическом состоянии.

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